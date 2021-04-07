أعلنت الحكومة التونسية عن اغلاق جديد للبلاد يبدأ يوم الجمعة وعشية حلول شهر رمضان، بعد تفاقم موجة الاصابات لفيروس كورونا في البلاد خلال الأسبوعين الأخيرين.



وأكدت المتحدثة الرسمية باسم الحكومة حسناء بن سليمان في مؤتمر صحفي عقد مساء الأربعاء ان السلطات قررت فرض حظر التجوّل بدء من يرم التاسع أبريل حتى 30 من نفس الشهر، من الساعة السابعة إلى الخامسة صباحا.



ويعني ذلك عدم السماح باقامة صلاة التراويح وغلق المقاهي وكل الانشطة بعد الافطار، ليصبح شهر رمضان المقبل هو الثاني الذي يقضيه التونسيون في نفس الظروف.



وأعلنت الناطقة باسم الحكومة حسناء بن سليمان أنه سيتم تشديد تطبيق تدابير الرقابة بكل صرامة ،وتشمل منع التجمعات العامة والخاصة وغلق الأسواق الأسبوعية. كما تقرر إغلاق المناطق ذات الخطر الكلي، وهي أربعة مناطق موبوءة بالفيروس وهي نابل ومنوبة وبنزرت ،اضافة الى مدينك قابس جنوبي تونس .



وسجلت اللجنة العلمية 48 حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا المستج، فيما تم احصاء 1951 إصابة جديدة. وفي نفس السياق قررت السلطات التونسية فرض حجر اجباري لمدة خمسة على الوافدين من الخارج ، وتشديد تدابير الوقائية.