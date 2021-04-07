استعاد جوفنتوس الانتصارات، التي غابت عنه في الجولتين الماضيتين، بفوزه الصعب 2-1 على ضيفه نابولي اليوم الأربعاء.



وفي لقاء مؤجل من الجولة الثالثة للبطولة، أفلت جوفنتوس من فخ ضيفه نابولي، وانتزع فوزا صعبا عليه 2-1، ليثأر من خسارته صفر-1 أمام فريق الجنوب الإيطالي في فيفري الماضي.



وافتتح جوفنتوس التسجيل مبكرا عن طريق نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقة 13، ثم أضاف زميله الأرجنتيني (البديل) باولو ديبالا الهدف الثاني في الدقيقة 67.



وسجل لورينزو إنسيني هدف نابولي الوحيد في الدقيقة 90 من ركلة جزاء.