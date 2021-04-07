يواصل الدولي الجزائري رشيد غزال تألقه في الملاعب التركية هذا الموسم مساهما في فوز فريقه بيشكتاش على ألياني سبورت اليوم الأربعاء.

وفي إطار الجولة 33 من الدوري التركي لكرة القدم حقق نادي "النسور السوداء" فوزا عريضا على ضيفه ألياني سبورت بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، سجل منها غزال الهدف الثاني في الدقيقة 58.

وبهذا يرفع غزال رصيده إلى الهدف الثاني في الدوري التركي هذا الموسم، كما أنه يتصدر قائمة الممررين الحاسمين في "السوبر ليغ" برصيد 13 تمريرة.

وعزز بيشكتاش مركزه الريادي برصيد 67 نقطة بفارق 5 نقاط عن فنربخشه و6 نقاط عن غلاتاسراي.

تألق غزال هذا الموسم في تركيا دفع بالناخب الوطني جمال بلماضي إلى استدعاءه للتربص الأخير لـ"الخضر" في شهر مارس الماضي بعد غياب دام حوالي عامين، حيث توهج اللاعب السابق لنادي ليون في مقابلة زامبيا مسجلا هدفا ومقدما تمريرة حاسمة قبل أن يغادر الميدان متأثرا بإصابة منعته من المشاركة في مواجهة بوتسوانا.