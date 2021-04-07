نشر المجمع الوطني سوناطراك اليوم الأربعاء عبر الصحافة مناقصة حول تأهيل مسبق وطني خاص بمقدمي خدمات في مجال تصميم و صناعة قطع غيار ميكانيكية دقيقة لمختلف التجهيزات الموضوعة على مستوى وحدات نشاطاتها.

وتعتبر هذه المناقصة التي أعلنت عنها سوناطراك- نشاط خاص بتمييع وعزل الغاز/ قسم الغاز الطبيعي المميع وغاز البترول المميع مفتوحة أمام الشركات الخاضعة للقانون الجزائري والتي تنشط في مجال تصميم وصناعة القطع الميكانيكية الدقيقة والمدعوة لتصميم وصناعة القطع الميكانيكية اعتمادا على رسم محدد و/أو نموذج قطعة جديدة أو مستعملة من تقديم الهياكل المتعاقدة مع سوناطراك حسب ذات المصدر.

ويضاف إلى ذلك القيام بتحاليل كيماوية للمواد والعلاجات الحرارية والتجارب الميكانيكية الخاصة بها حسب ذات المناقصة.

وسيتم استدعاء فقط المترشحين الذين يستوفون معايير التأهيل المسبق للمشاركة في المشاورات الانتقائية التي سيتم إطلاقها من قبل مختلف الهياكل المتعاقدة مع سوناطراك يضيف ذات المصدر.

ويجب أن يكون المترشحون صناع سبق وأن قدموا خدمات متعلقة بصناعة قطع الغيار الميكانيكية الدقيقة لمختلف تجهيزات المحطات الصناعية حسب سوناطراك مضيفة أنهم ملزمين بتقديم على الأقل ثلاث خدمات ذات طبيعة واحدة " بنجاح" خلال السنوات الثلاث الأخيرة بشكل فردي أو جماعي.

وتتمثل المعايير الأخرى المطلوبة من المترشحين في: وضعية مالية سليمة إضافة إلى عدم صدور قرارات أو أحكام ضد المترشح أو أحد أعضاء مجمع مؤسسات خلال السنوات الخمس الأخيرة.

ويندرج هذا المسعى في إطار استراتيجية سوناطراك الرامية إلى تشجيع المضمون المحلي.