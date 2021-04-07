تم، مساء اليوم الأربعاء، التوصل إلى اتفاق بين إدارة ولاعبي شبيبة القبائل على استئناف التدريبات صباح الغد الخميس، وفق ما أوردت الصفحة الرسمية لـ"الكناري" على "الفايسبوك"

وتمحور الاجتماع بين الطرفين، الذي احتضنه ملعب 1 نوفمبر بتيزي وزو، حول تسديد الأجور المتأخرة حيث أعطت إدارة الفريق ضمانات لحل مشكل التأخير في دفع الرواتب في أقرب الآجال.

من جهتهم، قرر اللاعبون استئناف التدريبات والتركيز على المنافسة، خاصة المباراة التي ستجمعهم بفريق نهضة بركان المغربي في إطار كأس "الكاف" المقرر إجرائها يوم الأحد المقبل.

رفقاء بن شرفة قرروا العودة غدا الخميس للتدريبات بملعب أول نوفمبر على الساعة العاشرة صباحا، حيث لم يبقى للمدرب "لافان" إلا ثلاثة أيام لإتمام التحضيرات والروتوشات الأخيرة لهذه المقابلة المهمة.