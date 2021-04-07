اعتبرت مجلة الجيش أن الانتخابات التشريعية المقرر إجراءها في 12 جوان المقبل ستمثل "قطيعة" نهائية مع ممارسات سابقة صادرت حرية الشعب الجزائري وتلاعبت بسيادته.

وجاء في مقال بالصفحة العاشرة للعدد الأخير من المجلة، التي تعتبر لسان المؤسسة العسكرية، أن تشريعيات 12 جوان تكتسي أهمية بالغة في مسار بناء الجزائر الجديدة، مضيفا أن خطة وضع القطار في السكة الصحيحة تسير بخطة ثابتة خلاقا لما وصفها كاتب المقال بـ"ادعاءات البعض" الذين يحاولون رسم صورة قاتمة لنهج الإصلاح الشامل.

واعتبر الكاتب أن القانون العضوي الجديد للانتخابات أبعد شبح المال الفاسد وقدم ضمانات على أن الانتخابات ستكون شفافة ونزيهة، متوقعا أن التشريعيات المقبلة ستشهد إقبالا من طرف المواطنين.

وأضاف كاتب المقال "استبشر المواطنون والطبقة السياسية خيرا بالإصلاحات التي تناولت قانون الانتخابات، والتي من شأنها أن تحدث قطيعة مع ممارسات سلبية ظلت سائدة ومنتشرة إلى وقت قريب وأفرزت تشكيلة برلمانية كانت محل سخط الشعب عموما".

وحسب نفس المقال فإن المشككين في هذا الاستحقاق الانتخابي يتحركون على خلفية خشيتهم من فقدانهم لامتيازات كانوا وإلى وقت قرب يتمتعون بها، وأخرى مكنتهم مطولا من تحريف إرادة الشعب الحرة في انتخاب ممثليه.