نظم اليوم أعضاء الفرع النقابة الجزائرية للشبه الطبي بمستشفى محمد بوضياف بالبويرة، وقفة احتجاجية للمطالبة بإيجاد حل لجملة الانشغالات المهنية والاجتماعية التي حدودها في ثماني نقاط.

وتضمن بيان النقابة الجزائرية للشبه الطبي المطالبة بتحقيق دفع منحة الشطر الثالث والرابع من كوفيد 19 وتطبيق ما جاء في المرسوم الرئاسي تحت رقم 79/20 بتاريخ 31 مارس 2020 والمطالبة بإصدار مرسوم تنفيذي يقر بمعادلة احتساب عمل شهرين بسنة تقاعد، مع مطلب الخروح من الوظيفة العمومية لمنظومة الصحة.

كما طالبو بالتأمين الشامل بنسبة 100% لكافة عمال الصحة، وتحقيق الحق في التقاعد النسبي، وفتح مسار الترقية لمساعدي التمريض.

من جهتها، كشفت مديرية الصحة لولاية البويرة عبر حسابها الأزرق أنه تم التأكيد على الدفع المكشوف للشطر الثالث لكوفيد-19 على مستوى المؤسسات.

كما أنه حذرت بعد انتشار الفيروس المتحور وتسجيل 5 حالات بين نيجيري وبريطاني.