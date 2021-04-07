أحيت مديرية الصحة و السكان لولاية تيزي وزو ، صباح اليوم الأربعاء ، اليوم العالمي للصحة بتنظيم حفل تكريمي لأرواح 14 ضحية جائحة كوفيد 19 من أطباء و ممرضين و عمال القطاع الصحي بولاية تيزي وزو بجزيئه العام و الخاص، و ذالك على مستوى المعهد الوطني للسياحة و الفندقة "ابو بكر بلقايد " بتيزي وزو .

تلقت عائلات عمال القطاع الصحي بالولاية ضحايا وباء كوفيد 19، خلال هذا الحفل الذي حضرته السلطات المدنية و العسكرية و الأمنية، من أيادي السلطات الحاضرة هدايا رمزية عرفانا لما قدمه المرحومون اثناء أدائهم لعملهم في مواجهة الوباء الفتاك حفاظا على صحة الأخرين و أعينهم تذرف الدموع بتذكر ذويهم و حزنهم عليهم.

اشار كل من محمود جامع والي ولاية تيزي وزو و الدكتور راجف رئيس لجنة الصحة و الوقاية و المحافظة على المحيط بالمجلس الشعبي لولاية تيزي وزو للصحافيين الذين غطوا الحفل إلى أنه سيتم عن قريب إنجاز نصب تذكاري بالمركز الإستشفائي الجامعي محمد ندير بتيزي وزو يحمل أسماء ضحايا كوفيد 19 من عمال القطاع الصحي إلى جانب منح أسماء الضحايا للمرافق الصحية المتواجدة بإقليم الولاية كما تقرب الرجلان إلى الموائد التي كانت تجلس عليها عائلات ضحايا كوفيد 19 لمواستهم و الحديث غليهم الأمر الذي استحسنه المعنيون و الحاضرون.

نشير في الأخير إلى أن الحفل و لأسباب نجهلها تغيب عنه المدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي محمد ندير بتيزي وزو و إطاراته و مستخدميه، بالرغم من كون العديد من الضحايا كانوا يشتغلون بذات المؤسسة الإستشفائية.