أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، في بيان لها اليوم الأربعاء، عن إجراء حركة جزئية في سلك الولاة المنتدبين للمقاطعات الإدارية على مستوى ولاية الجزائر، وهذا بعد موافقة رئيس الجمهورية.

وبموجب هذه الحركة، تم تعيين كل من السادة:

1- مروان بولسان, بصفته واليا منتدبا للمقاطعة الإدارية للرويبة.

2- فتحي بوزايد, بصفته واليا منتدبا للمقاطعة الإدارية لبراقي.

3- يزيد دلفي, بصفته واليا مندبا للمقاطعة الإدارية للدار البيضاء.

4- عبد العزيز جوادي, بصفته واليا مندبا للمقاطعة الإدارية لبئر مراد رايس.

5- الدراجي بوزيان, بصفته واليا منتدبا للمقاطعة الإدارية لباب الوادي.

6- عبد الرحمان دحيمي, بصفته واليا منتدبا للمقاطعة الإدارية للحراش.

كما تم إنهاء مهام كل من السادة الولاة المنتدبين الآتية أسماؤهم:

1- أحمد زروقي, بصفته واليا منتدبا للمقاطعة الإدارية للرويبة.

2- الشريف بودور, بصفته واليا منتدبا للمقاطعة الإدارية لبراقي.

3- عبد المالك بوتسطة, بصفته واليا منتدبا للمقاطعة الإدارية للدار البيضاء.