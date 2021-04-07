دعت وزارة التربية الوطنية مديري المؤسسات التربوية إلى عدم اللجوء للعدالة ضد ممثلي النقابات المعتمدة إلا بعد الحصول على موافقة الإدارة المركزية.

وأكد الأمين العام للوزارة الوصية في تعليمة لمديري التربية أن تقارير وردت إلى مصالحه بشأن تسجيل بعض المتبعات القضائية في حق ممثلي بعض التنظيمات النقابية المعتمدة في قطاع التربية الوطنية، تبين أنها غير مؤسسة من الناحية القانونية والإجرائية، لاسيما تلك لم تحترم بشأنها كافة الإجراءات القانونية الإدارية وفق التشريع والتنظيم المعمول بهما.

ودعت – نفس التعليمة- مديري التربية عبر الولايات إلى ضرورة احترام كافة الإجراءات التشريعية والتنظيمية المعمول بها في هذا المجال، مضيفة أنه يتعين اللجوء إلى العدالة في حق هؤلاء إلا بعد استصدار رأي بالموافقة من عدمها من قبل مصالح الإدارة المركزية لوزارة التربية.