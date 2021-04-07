رفض لاعبو فريق شبيبة القبائل استئناف تدريباتهم، صباح اليوم الأربعاء، احتجاجا على عدم وفاء مسيرو الفريق بتعهداتهم.

حسب مصادر مقربة من اللاعبين فإن إدارة الفريق قد وعدتهم لصب شهرين أو ثلاثة أشهر من أجورهم المتأخرة، مباشرة بعد عودتهم من المغرب، لكن ذالك لم يحدث.

حسب ذات المصادر، يوجد حاليا مسيرو الفريق في اجتماع طارىء مع ممثلي اللاعبين لمناقشة الوضعية و إيجاد حلا يرضي اللاعبين لتمكينهم من إستئناف التدريبات نهار الغد الخميس، للتحضير للمباراة الهامة التي ستجمع "الكناري" بنهضة بركان المغربي برسم الجولة الرابعة من دور المجموعات من منافسة كأس "الكاف".

إلى حد كتابة هذه الأسطر نجهل إن توصل مسيرو الشبيبة لإقناع لاعبي الفريق بالعودة للتدريبات غدا أم لا.