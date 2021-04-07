عجلت النتائج السلبية لفريق نجم البرواقية في بطولة القسم الوطني هواة برحيل المدرب جابري عبد المالك الذي بعد خسارة فريقه الأخيرة في الجولة الرابعة امام شباب بني سليمان برباعية دون رد على أرضية ميدان سي حمدان بالمدية، قدم استقالته لإدارة الفريق الذي بات أمام مستقبل مجهول في ظل أزمة مالية خانقة و عدم تلقي اللاعبين لمستحقاتهم المالية وعدم استقبال الفريق على أرضية ميدانهم.

وهي الوضعية التي أثرت كثيرا على معنويات لاعبي الفريق الذين ورغم التربص التحضيري الذي أجروه بمدينة العمارية وسلسلة اللقاءات الودية التحضيرية، لم يتمكنوا من تحقيق سوى تعادل واحد أمام القليعة بملعب هذا الأخير مقابل ثلاث انهزامات أمام كل من بني تامو، شباب بني سليمان و فريق حي الجبل .

إدارة النجم، ممثلة في رئيسها سيد علي بلخير، وجدت نفسها عاجزة في احتواء الوضعية حاليا في ظل فراغ خزينة الفريق الذي رغم أنه استفاد مؤخرا من ثلاث مليار سنتيم من طرف البلدية، إلا أنها ذهبت لفائدة الدائنين بموجب أحكام قضائية يقول رئيس النجم الذي أكد للخبر أنه قام بانتداب قاوة أحمد المدرب السابق لأمل بوسعادة للإشراف بداية من يوم أمس الثلاثاء على العارضة الفنية للنجم، استعدادا للمباراة التي سيستضيف فيها النجم لأول مرة على أرضية ميدانه شباب الزاوية في مباراة تعد فرصة للفريق لتحقيق نتيجة ايجابية تكون بداية لانطلاقة جديدة للفريق في باقي المباريات.

ولم يخف الرئيس سيد علي أنه سيعقد في الأيام المقبلة جمعية استثنائية لتقديم استقالته من رئاسة الفريق، داعيا كل المحبين والغيورين على ألوان النجم إلى الالتفاف حول فريقهم قبل فوات الاوان.