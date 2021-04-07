أعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، عن سحب أزيد من 7 ملايين استمارة اكتتاب فردي للتوقيعات خاصة بالانتخابات التشريعية المقبلة.

وكشف شرفي في ندوة صحافية، نشطها اليوم الأربعاء، أن عدد الاستمارات التي تم سحبها بلغت 7 ملايين و655 ألفا، تضم 1755 قائمة حزبية و2898 قائمة حرة بمجموع 4653 قائمة عبر 58 ولاية.

عدد الاستمارات المسحوبة حسب الولايات:

- بالجزائر العاصمة بلغت 776 ألف و400 استمارة.

-تم سحب 37 ألف و700 استمارة في بجاية.

-تم سحب 402 ألف و200 استمارة بسطيف.

-عدد الاستمارات التي تم سحبها بولاية بسكرة، بلغت 123 ألف و500 استمارة.

-تم سحب 70 ألف و500 استمارة في بشار.

-تم سحب 101 ألف و 500 استمارة بالبويرة.

-تم سحب 64 ألف و700 استمارة بولاية تمنراست.

-تم سحب 199 ألف استمارة في تبسة.

-تم سحب 17 ألف استمارة في تيارت.

-188.500 استمارة بتيزي وزو

-268 ألف استمارة بالجلفة.

-تم سحب 121 ألف و100 استمارة بجيجل

-تم سحب 116 ألف و400 استمارة بسعيدة

-سيدي بلعباس تم سحب 153 ألف و300 استمارة

-بولاية عنابة تم سحب 153 ألف و300 استمارة

-تم سحب 120 ألف استمارة في قالمة

-قسنطينة تم سحب 221.500 استمارة

-تم سحب 250.998 استمارة بالمدية

- 193.700 استمارة بمستغانم

-معسكر تم سحب 128.400 استمارة.

-ورقلة تم سحب 60.850 استمارة.

-وهران سحب 349.750 استمارة.

-البيض تم سحب 63.502 استمارة.

-تم سحب 166.400 استمارة في بومرداس.

-تم سحب 71.094 إستمارة في ولاية الطارف.

-ولاية تندوف تم سحب 41.350 استمارة.

-تم سحب 65550 إستمارة بولاية تيسمسيلت.

-تم سحب 129 ألف استمارة بولاية الوادي.

-تم سحب 57.900 استمارة بخنشلة

-ولاية سوق أهراس تم سحب 140.800 استمارة

-ولاية تيبازة سحب 155.300 استمارة للترشح

-ميلة تم سحب 108.250 استمارة.

-ولاية عين الدفلى تم سحب 289.020 استمارة.

-النعامة تم سحب 64130 استمارة.

-عين تموشنت تم سحب 73.860 استمارة.

-تم سحب 15.600 استمارة بغرداية

-تم سحب 174.850 إستمارة بولاية غليزان

-برج باجي مختار سحب 9 آلاف استمارة

-أولاد جلال تم سحب 34.450 استمارة.

-ولاية بني عباس سحب 25.020 استمارة

-عين صالح تم سحب 30500 استمارة.

-عين قزام تم سحب 10 آلاف استمارة

-تقرت تم سحب 57250 استمارة.

-تم سحب 52.399 استمارة بجانت

-تم سحب 34 ألف استمارة بالمغير

-تم سحب 20 ألف استمارة بالمنيعة

-تم سحب 20500 استمارة في الخارج.