شرفي يعلن عدد الاستمارات المسحوبة في الولايات
أعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، عن سحب أزيد من 7 ملايين استمارة اكتتاب فردي للتوقيعات خاصة بالانتخابات التشريعية المقبلة.
وكشف شرفي في ندوة صحافية، نشطها اليوم الأربعاء، أن عدد الاستمارات التي تم سحبها بلغت 7 ملايين و655 ألفا، تضم 1755 قائمة حزبية و2898 قائمة حرة بمجموع 4653 قائمة عبر 58 ولاية.
عدد الاستمارات المسحوبة حسب الولايات:
- بالجزائر العاصمة بلغت 776 ألف و400 استمارة.
-تم سحب 37 ألف و700 استمارة في بجاية.
-تم سحب 402 ألف و200 استمارة بسطيف.
-عدد الاستمارات التي تم سحبها بولاية بسكرة، بلغت 123 ألف و500 استمارة.
-تم سحب 70 ألف و500 استمارة في بشار.
-تم سحب 101 ألف و 500 استمارة بالبويرة.
-تم سحب 64 ألف و700 استمارة بولاية تمنراست.
-تم سحب 199 ألف استمارة في تبسة.
-تم سحب 17 ألف استمارة في تيارت.
-188.500 استمارة بتيزي وزو
-268 ألف استمارة بالجلفة.
-تم سحب 121 ألف و100 استمارة بجيجل
-تم سحب 116 ألف و400 استمارة بسعيدة
-سيدي بلعباس تم سحب 153 ألف و300 استمارة
-بولاية عنابة تم سحب 153 ألف و300 استمارة
-تم سحب 120 ألف استمارة في قالمة
-قسنطينة تم سحب 221.500 استمارة
-تم سحب 250.998 استمارة بالمدية
- 193.700 استمارة بمستغانم
-معسكر تم سحب 128.400 استمارة.
-ورقلة تم سحب 60.850 استمارة.
-وهران سحب 349.750 استمارة.
-البيض تم سحب 63.502 استمارة.
-تم سحب 166.400 استمارة في بومرداس.
-تم سحب 71.094 إستمارة في ولاية الطارف.
-ولاية تندوف تم سحب 41.350 استمارة.
-تم سحب 65550 إستمارة بولاية تيسمسيلت.
-تم سحب 129 ألف استمارة بولاية الوادي.
-تم سحب 57.900 استمارة بخنشلة
-ولاية سوق أهراس تم سحب 140.800 استمارة
-ولاية تيبازة سحب 155.300 استمارة للترشح
-ميلة تم سحب 108.250 استمارة.
-ولاية عين الدفلى تم سحب 289.020 استمارة.
-النعامة تم سحب 64130 استمارة.
-عين تموشنت تم سحب 73.860 استمارة.
-تم سحب 15.600 استمارة بغرداية
-تم سحب 174.850 إستمارة بولاية غليزان
-برج باجي مختار سحب 9 آلاف استمارة
-أولاد جلال تم سحب 34.450 استمارة.
-ولاية بني عباس سحب 25.020 استمارة
-عين صالح تم سحب 30500 استمارة.
-عين قزام تم سحب 10 آلاف استمارة
-تقرت تم سحب 57250 استمارة.
-تم سحب 52.399 استمارة بجانت
-تم سحب 34 ألف استمارة بالمغير
-تم سحب 20 ألف استمارة بالمنيعة
-تم سحب 20500 استمارة في الخارج.