تسلم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، أوراق اعتماد أربعة سفراء جدد لدى الجزائر، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

ويتعلق الأمر حسب البيان بكل من "سعادة سفيرة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، السيدة شارون وردل، سعادة سفير جمهورية الهند، السيد جوراف أهلواليا، سعادة سفير جمهورية الكاميرون، السيد كوميدور حميدو نجيمولو وسعادة سفير جمهورية السنغال، السيد سريني دياي".

وقد جرت مراسم تقديم أوراق الاعتماد بمقر رئاسة الجمهورية، بحضور كل من مدير ديوان رئاسة الجمهورية، نور الدين بغداد الدايج ووزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم، وفقا للمصدر ذاته.