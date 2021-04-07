احتج اليوم أعوان الحرس البلدي عبر التراب الوطني في وقفات جهوية بكل من سطيف والبليدة وسيدي بلعباس والأغواط للتذكير بمطالبهم وتأخر الوصاية في الاستجابة لها.

وأشار المحتجون إلى أنهم يعانون منذ عدة سنوات بسبب التماطل في الاستجابة لمطالبهم المطروحة على مختلف الهيئات، مما استدعى العودة إلى الاحتجاج للتذكير بها ومطالبة رئيس الجمهورية باعتباره القاضي الأول في البلاد للتكفل بها من خلال فتح حوار جدي وحقيقي لتسوية الملف بالكامل ورفع الغبن عن الشريحة التي بذلت قصارى جهدها ودفعت النفس والنفيس في سبيل أن تبقى الجزائر شامخة برجالها الذين تصدوا لهمجية الإرهاب.