تم تفكيك عصابة متكونة من ثلاثة أشخاص اختصت في السطو على المنازل والمحلات التجارية بمدينة الحروش جنوب سكيكدة وتوصل أمن سكيكدة، إلى العصابة، كان عن طريق شكوى تقدم بها مواطن إلى الضبطية القضائية بأمن دائرة الحروش بلغ من خلالها سرقة من داخل مسكن قريبه المغترب أين استولى الفاعلون على مبلغ مالي هام ومصوغات من المعدن الأصفر وأشياء ثمينة.

وقامت الشرطة بمعاينة ميدانية ورفع البصمات حيث تبين من خلال ذلك أن الفاعلين قد تسللوا داخل المنزل عن طريق الكسر وتمكنت من توقيف مشتبه فيهما، كما بين التحقيق أنهما قد تورطا في السرقات التي وقعت بمدينة الحروش، كما تمكنت من توقيف المشتبه فيه الثالث الذي قام بإخفاء بعض المسروقات.

واستنادا إلى خلية الإعلام لأمن سكيكدة فإن المشتبه فيهم قد أنجز في حقهم ملف قضائي وأحيلوا اليوم الأربعاء، أمام النيابة المختصة لدى محكمة الحروش أين صدر في حقهم أمر بالإيداع في الحبس.