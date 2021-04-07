قررت وزارة التربية تعديل توقيت شهر رمضان في ولايات الجنوب، على خلفية شكاوى موظفيه من جميع الأسلاك، حيث تم تقديم وقت الدخول صباحا إلى السابعة والنصف، وإلى غاية الثانية والنصف زوالا دون انقطاع، حسب تعليمة تحوز "الخبر" على نسخة منها.

أقرت وزارة التربية توقيت عمل استثنائي، في المدارس الابتدائية، بولايات الجنوب، خلال شهر رمضان، حيث سيتم استقبال التلاميذ بداية من السابعة والنصف صباحا وإلى غاية الثانية والنصف زوالا، في ولايات أدرار والأغواط وبشار وبسكرة وتمنراست وورڤلة وإليزي وتندوف والوادي وغرداية وتيميمون وبرج باجي مختار وأولاد جلال، وبني عباس وعين صالح وعين ڤزام وتڤرت وجانت والمغير والمنيعة.