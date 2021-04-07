أعلنت شركة الخطوط الجوية الإماراتية، اليوم الأربعاء، عن برمجتها عدة رحالات لإجلاء الجزائريين العالقين داخل وخارج الوطن، إلى غاية نهاية الشهر الجاري.

وفي منشور للنائب السابقة أميرة سليم، عبر حسابها الرسمي في "فايسبوك"، قالت "ليكن في علم جاليتنا العالقة داخل الوطن وكذا الراغبة في الدخول للجزائر أنه تم برمجة رحلات مع شركة الخطوط الاماراتية لغاية نهاية الشهر الحالي".

وأضافت سليم أنه "على الراغبين في العودة إلى أرض الوطن التقدم لدى مصالح قنصليتنا أو سفارتنا بكل من دبي وأبو ظبي من أجل الحصول على رخصة الدخول إلى أرض الوطن".

وتابعت "أما بالنسبة للمغادرين من الجزائريين عدا المقيمين يجب التسجيل عبر موقع وزارة الداخلية للحصول على رخصة الخروج من أرض الوطن".