أنهت قوات الشرطة التابعة للأمن الحضري الخامس بتبسة التحقيق في قضية تتعلق بمحاولة اختطاف وتحويل فتاة تحت طائلة التهديد باستعمال سلاح أبيض واستعمال مركبة، والتي راحت ضحيتها طالبة جامعية تبلغ من العمر 20 سنة. وبحسب بيان لخلية الاتصال بأمن ولاية تبسة، فإن وقائع القضية جاءت بعد قيام ذات المصلحة بدوريات أمنية رقابية في قطاع الاختصاص، أين لفت انتباهها أثناء ذلك شخص مشبوه بالقرب من المجمع الجامعي لجامعة تبسة يقوم بجر فتاة بالقوة محاولا إرغامها على ركوب مركبة باستعمال سلاح أبيض.

وفور ملاحظة الوقائع قام عناصر المصلحة بمحاصرة المشتبه فيه الذي حاول الفرار بمجرد رؤيته لعناصر الشرطة، ليتم توقيفه وتحويله رفقة الضحية إلى مقر الأمن الحضري وفتح تحقيق في القضية.

وبعد إتمام كافة الإجراءات القانونية اللازمة تم تقديم المشتبه فيه أمام العدالة لدى محكمة تبسة التي أصدرت في حقه أمرا يقضي بإيداعه الحبس المؤقت.