أكد مدرب وداد تلمسان، جمال بن شاذلي، اليوم الأربعاء، بأنه لا يستبعد مغادرة النادي في حال عدم وفاء المسيرين بالتزاماتهم المالية.

وصرح لوكالة الأنباء الجزائرية قائلا:" سأفصل في مستقبلي مع الوداد بعد الاجتماع الذي سأعقده في الساعات المقبلة مع إدارة النادي.

هناك تأخر محسوس في تسوية الوضعية المالية للجميع في الفريق وهو ما يضر الأخير ولا يسمح بالقيام بعمل جيدا، أستبعد الانسحاب إذا ما لم يكن هناك أي ملموس، لأن المسؤولين اكتفوا لحد الآن بتقديم الوعود فقط."

مضيفا: "في مثل هذه الظروف سنغامر بمستقبل النادي في الرابطة الأولى، وشخصيا لا أريد أن أتحمل مسؤولية أي إخفاق في نهاية الموسم وعليه أصر على تسوية الوضعية".

والتحق بن شاذلي بالعارضة الفنية لنادي الغرب الجزائري منذ أكثر من ثلاثة أشهر، وذلك خلفا لعزيز عباس.