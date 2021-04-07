أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، اليوم الأربعاء، عن مقتل 68 عنصرا من حركة طالبان خلال عمليات أمنية في 6 ولايات خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة في بيان أن "68 عنصرا من طالبان قتلوا وأصيب 64 آخرين في ولايات هرات، فارياب، فرح، بدخشان، قندوز وقندهار، خلال عمليات للجيش الأفغاني والقوات الأمنية خلال 24 ساعة".

وتعاني أفغانستان من مواجهات متكررة وعمليات عسكرية بين الجيش الأفغاني وحركة طالبان، رغم دخول الطرفين في محادثات سلام.