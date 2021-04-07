كشفت وسائل إعلام فرنسية اليوم، أن الدولي الجزائري فريد بولاية دخل في مفكرة نادي لانس الناشط ضمن دوري " الليغ1" إذ يسعى الأخير جاهدا للظفر بخدمات لاعب ماتز من أجل تدعيم القاطرة الهجومية.

وحسب موقع " فرانس بلو" فإن بولاية يعد أحد أكبر المفاجآت في سن 28 سنة حيث قضى أفضل موسم في مسيرته بتوقيعه 27 هدفا و5 تمريرات حاسمة.

بولاية لا يزل مرتبط بعقد مع فريقه إلى غاية 2022 وتقدر تكلفة تحويله حسب موقع " ترانسفر ماركت" المختص في القيم المالية بأربعة ملايين أورو.