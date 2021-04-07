انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صورا تظهر تكدس النفايات والقمامة في شوارع العاصمة الفرنسية باريس.

واشتكى السكان المحليون من تحول العاصمة إلى مكب للنفايات، وقارنوها بأحياء فقيرة هندية.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عبر المستخدمون عن غضبهم بإنشاء وسم "ساكاج باريس" والذي يعني (تشويه باريس) وقاموا بنشر صور تظهر رسوم غرافيتي على الجدران ونفايات في الشوارع وعبوات ومخلفات مرمية في الأقنية المائية، منددين بما وصفوه بـ "إهمال" سلطات المدينة إزاء "التخريب" اللاحق بها.

وألقى سكان العاصمة باللوم على رئيسة البلدية آن إيدالغو، متهمين إياها بالإهمال والتقاعس، حيث كتب أحد المستخدمين على "تويتر": "لم تكن باريس مدينة ضوئية لسنوات.. آن إيدالغو حولتها إلى مكب مكشوف".

ومن جانبهم وصف المسؤولون في العاصمة، حملة "تويتر" بأنها تشهيرية، لافتين في الوقت نفسه إلى أن عدد الموظفين المسؤولين عن تنظيف الشوارع انخفض بنسبة 10% بسبب الوباء.

كما غردت قاعة مدينة باريس بأن المشكلة كانت شائعة في العديد من المدن الفرنسية، وادعت أن بعض الصور كانت قديمة أو التقطت قبل جمع القمامة.