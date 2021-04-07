أوقفت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، خلال الفترة الممتدة من 31 مارس إلى 06 أفريل 2021، (45) تاجر مخدرات وحجزت خلال عمليات متفرقة عبر مختلف النواحي العسكرية، كميات كبيرة من الكيف المعالج قدرت بـ (19) قنطارا و(10) كيلوغرامات حاولت المجموعات الإجرامية إدخالها عبر الحدود مع المغرب.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني اليوم الأربعاء، أن مفارز للجيش الوطني الشعبي ومصالح الدرك الوطني وحراس الحدود بإقليمي الناحيتين العسكريتين الثانية والثالثة وخلال عمليات متفرقة، أوقفت (19) تاجر مخدرات وضبطت (18) قنطارا و(48) كيلوغراما من الكيف المعالج، فيما تم توقيف (26) تاجر مخدرات وحجز (62) كيلوغراما من نفس المادة وكذا (41707) قرص مهلوس في عمليات مختلفة عبر نواحي عسكرية أخرى.

من جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وعين ڨزام وبرج باجي مختار وجانت، (393) شخصا وحجزت (16) مركبة و(349) مولدا كهربائيا و(210) مطرقة ضغط و(07) أجهزة للكشف عن المعادن ومعدات تفجير وكذا تجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، بالإضافة إلى (732) كيس من خليط خام الذهب والحجارة، بينما تم توقيف (12) شخصا آخر وحجز (09) بنادق صيد ومسدسين (02) آليين و(41) قنطارا من مادة التبغ و(8372) وحدة من مختلف المشروبات، خلال عمليات منفصلة نُفذت بكل من تمنراست والوادي وبسكرة وجيجل وسطيف وأم البواقي.

في سياق آخر، أحبط حراس الحدود محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود تُقدر بـ (6787) لتر بكل من تبسة والطارف وسوق أهراس وورڤلة، فيما تم توقيف (107) مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة بكل من إن صالح وأدرار وتلمسان والنعامة وجانت وغرداية وإن أمناس.