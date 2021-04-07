تمكنت مصالح الشرطة لأمن ولاية وهران ممثلة في الأمن الحضري 17 بالتنسيق مع المصالح العملياتية، من العثور على طفل عمره 7 سنوات مع توقيف امرأة "35 سنة" متورطة في قضية إبعاده عن عائلته.

وكانت والدة الطفل أودعت بحر الأسبوع الجاري شكوى على مستوى مصالح الأمن سالفة الذكر حول إبعاد ابنها من طرف سيدة معروفة لديها ليباشر عناصر الشرطة تحرياتهم الميدانية مع تكثيف الأبحاث بالتنسيق المحكم ما بين المصالح العملياتية واستغلال الوسائل التقنية ليسفر عن ذلك تحديد مكان تواجد المرأة المشتكى منها.

وبعد التنسيق مع وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران واستصدرا إذن بتمديد الاختصاص المؤشر عليه من طرف النيابة المختصة إقليميا تمكنوا أمس، من توقيفها بشاطئ "تروفيل" في عين الترك رفقة القاصر ليتم تحويلها إلى المصلحة الأمنية واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها مع تسليم القاصر إلى ولي أمره في ظروف صحية جيدة.

ويذكر أن هذه القضية المتعلقة باختفاء قاصر والعثور عليه هي الثانية من نوعها في أسبوع واحد بوهران بعد تلك المتعلقة باختفاء التلميذ في متوسطة محمد طنجاوي البالغ من العمر 12 سنة.