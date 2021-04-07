أوضح عضو اللجنة القانونية للترجي التونسي، حسام أبو بكر إن ناديه سيحافظ على سمعته الإفريقية والعربية، عندما يواجه ضيفه مولودية الجزائر، السبت المقبل، لحساب الجولة السادسة من دور المجموعات، بدوري أبطال إفريقيا.

موقع "كورة" المتخصص نقل تصريحات قال أبو بكر، عبر قناة "أون سبورت": "جمهور الترجي يدعم فريقه للعب على الفوز كالعادة، وتصدر المجموعة، خاصة أنه خسر في الجولة الماضية ضد تونغيت السنغالي والفريق لن يساوم على سمعته".

وتابع: "الترجي يرغب أيضا في حسم لقب الدوري التونسي مبكرا، من أجل التركيز على المباريات الصعبة في دوري الأبطال، خلال الأدوار الحاسمة المقبلة".

وواصل: "نعم الترجي يفكر بجدية، في عدم الدفع ببعض العناصر المهددة بالإيقاف، أو التي تحتاج إلى الراحة، أمام المولودية، لكنه عازم على تحقيق الفوز.. وحديث البعض عن خوض المواجهة بالبدلاء، ليس له أساس من الصحة، ولن يحدث أي تخاذل في هذه المواجهة".

واختتم: "تصريح أحد الأشخاص في صفوف الترجي، عن رغبتهم في إقصاء الزمالك، كان القصد منه هو الفوز على الزمالك، في المواجهات المباشرة، وليس تعمد منح التأهل لمولودية الجزائر".