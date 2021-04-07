دخل اليوم عمال الشبكة الاجتماعية العاملين بالمركز النفسي البيداغوجي ببلدية عين بسام 23 كلم جنوب غرب مقر ولاية البويرة في إضراب مفتوح للمطالبة بإعادة النظر في وضعيتهم المهنية الصعبة.

وحسب المحتجين فإن عدم فتح مناصب عمل دائمة واستفادتهم منها مع بقائهم في مناصب الشبكة أثر كثيرا على مستوى معيشتهم، وكشفوا أن الدخل الذي لا يتعدى الستة آلاف دينار جزائري لا يمكنه أن يعيش به فرد ولا حتى عائلة مكونة من فردين فما بالك بأسرة، كما يضيفون.

وطالب المحتجون من المسؤولين إيجاد حل لهم ولأسرهم خاصة وأن ظروف المعيشية تتعاظم خاصة مع ارتفاع أسعار المنتوجات.

وللإشارة فإن نفس عمال الشبكة بالمركز البيداغوجي بسور الغزلان لا يزالون في إضراب.