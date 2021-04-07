بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى صباح اليوم الأربعاء، أن عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بلغ مليونين وأكثر من 886 ألف وفاة، فيما تخطت حصيلة الإصابات الإجمالية عتبة الـ 133 مليونا بما يقارب من 35 ألف إصابة، تعافى منهم 107 ملايين وأكثر من 289 ألف مريض.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 219 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الثلاثاء، زيادة طفيفة في عدد الإصابات الجديدة المكتشفة، وزيادة واضحة في عدد الوفيات، وذلك مقارنة بإحصاءات اليوم السابق، إذ أحصت 580 ألف و640 إصابة جديدة، و11.934 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وسجّلت البرازيل للمرة الأولى منذ بدء تفشّي جائحة كوفيد-19 فيها قبل عام ونصف أكثر من 4 آلاف وفاة ناجمة عن الفيروس، حسب ما أعلنته وزارة الصحة.

كما سجلت الأرجنتين رقما قياسيا في حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا بلغ 20 ألفا و870، في وقت تتعرض فيه البلاد لموجة ثانية من العدوى.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة المكسيكية أيضا تسجيل 4 آلاف و675 إصابة جديدة مؤكدة بكوفيد-19 و603 وفيات إضافية، مما يرفع إجمالي عدد حالات الإصابة منذ بدء الجائحة إلى مليونين و256 ألفا و380، والوفيات إلى نحو 205 آلاف.