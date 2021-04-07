أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الأربعاء، أنه أوقف الاتحاد الباكستاني للعبة بسبب تدخل طرف ثالث في عمله وعاقب أيضا اتحاد تشاد بسبب تدخل حكومي.

ووفقا لبيان "فيفا" جاء إيقاف الاتحاد التشادي لكرة القدم بسبب القرارات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة التشادية بإقالة اللجنة المكلفة من فيفا لإدارة الاتحاد، وتشكيل لجنة أخرى والسيطرة على مقره.

أما فيما يخص الاتحاد الباكستاني لكرة القدم، جاء الإيقاف بسبب تدخل طرف ثالث في عمله، مما يشكل انتهاكا خطيرا لنظام "فيفا" الأساسي، بالإضافة إلى الاستيلاء على مقر الاتحاد في لاهور من قبل مجموعة من المتظاهرين وقرار بإقالة اللجنة المشكلة من الاتحاد الدولي لإدارته.

وأشار البيان إلى أنه سيتم رفع الإيقاف بمجرد إلغاء التدخلات والقرارات الحكومية ذات الصلة وعودة اللجان المشكلة من "فيفا" إلى عملهم.