استقرت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الأربعاء قبل صدور بيانات المخزونات الأمريكية، ووسط التفاؤل بتعافي الاقتصاد العالمي بدعم من استمرار عمليات التطعيم ضد فيروس "كورونا".

وعلى صعيد التداولات، استقرت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم شهر جوان عند 62.77 دولار للبرميل، في تمام الساعة 07:00 صباحًا بتوقيت الجزائر. كما استقرت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم شهر ماي عند59.36 دولار للبرميل.

وكانت أسعار النفط قد ارتفعت عند تسوية التعاملات، حيث سجل سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم شهر جوان ارتفاعاً بنحو 0.9% أو 59 سنتاً ليصل إلى 62.74 دولار للبرميل عند التسوية، بعد أن تجاوز 64 دولاراً في وقت سابق من التعاملات. كما صعد سعر عقد خام "نايمكس" الأمريكي تسليم ماي بنسبة 1.2% أو 68 سنتاً ليصل إلى 59.33 دولار للبرميل.