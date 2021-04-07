أصدرت مجلة "فوربس" الأمريكية، تصنيفا سنويا لأغنى أغنياء العرب. ووفقا لقائمة فوربس التي كشفت عنها الثلاثاء، تصدر المصري ناصف ساويرس قائمة أثرياء العرب لعام 2021.

وقالت فوربس، إن قائمة العام الجاري لأغنى أغنياء العالم ضمت 24 عربيا، مقارنة مع 23 مليارديرا في 2020. وجاء المصري ناصف ساويرس في صدارة قائمة أثرياء العرب بثروة صافية قدرها 8.3 مليار دولار، بزيادة 3.3 مليار دولار عن العام الماضي.

وتعد حصته في شركة أديداس (Adidas) البالغة 6% هي أبرز ممتلكاته، كما يدير ساويرس شركة (OCI)، أحد أكبر منتجي الأسمدة النيتروجينية في العالم.

وبصافي ثروة بلغت 4.8 مليار دولار، احتل يسعد ربراب والعائلة المركز الثاني، وهو الجزائري الوحيد ضمن القائمة. ويدير ربراب شركة Cevital التي أسسها، وتعد أكبر شركة خاصة في الجزائر كما تملك أكبر مصافي السكر في العالم بطاقة بلغت مليوني طن بالعام.

في المركز الثالث جاء الإماراتي ماجد الفطيم والعائلة، بصافي ثروة 3.6 مليار دولار.

بينما احتل المستثمر الفرنسي من أصل سوري، محمد الطراد المركز الرابع بثروة بلغت نحو 3.4 مليار دولار.

وفي المركز الخامس جاء المصري نجيب ساويرس، بصافي ثروة بلغت نحو 3.2 مليار دولار. ووفقا لبيانات فوربس، احتل الإماراتي، عبد الله بن أحمد الغرير والعائلة المركز السادس بصافي ثروة 2.8 مليار دولار.

واحتل السياسي ورجل الأعمال المصري محمد منصور المركز السابع بصافي ثروة بلغت 2.5 مليار دولار. ومن لبنان جاء رئيس الوزراء الأسبق، نجيب ميقاتي ليحتل المركز الثامن ضمن قائمة أثرياء العرب، بثروة بلغت 2.5 مليار دولار.

وفي المركز التاسع جاء شقيقه طه ميقاتي، بثروة بلغت 2.5 مليار دولار. وجاء الإماراتي حسين سجواني في المركز العاشر بصافي ثروة بلغت 2.4 مليار دولار.