ينظم مجمع سوناطراك اليوم الأربعاء تمرين محاكاة لحاث انفجار أنبوب نقل البترول على مستوى ولاية المسيلة.

وأجاء في بيان للمجمع "تعلم سوناطراك الرأي العام أن تمرين محاكاة لحادث انفجار أنبوب نقل البترول، سيتم تنفيذه اليوم الأربعاء ابتداء من الساعة 9:00 صباحًا على مستوى بلدية المسيلة بالمكان المسمى وادي القصب".

وأضاف ذات المصدر أن هذا التمرين يدخل ضمن البرنامج السنوي المسطر في إطار تنفيذ منظومة تسيير الطوارئ وإدارة الأزمات بمجمع سوناطراك والذي يهدف إلى اختبار مدى استجابة المنظومات التقنية والتنظيمية وكذا اختبار منظومات التحكم والتواصل مع السلطات المحلية.

وقدم مجمع سوناطراك بالمناسبة اعتذاراته لمواطني مدينة المسيلة عن كل إزعاج بسبب تنفيذ تمرين المحاكاة هذا.