تلقت "الخبر" بيانا هاما من ديوان والي غليزان يتهم فيه مصالح بلدية غليزان بالتقصير والإهمال، وأنها تعمدت تعمدا فاضحا في عدم القيام بعملها المتعلقة برفع القمامة والنفايات المنزلية بمختلف أحياء مدينة غليزان بصفة دورية،وهذا بالرغم من رصد قيمة مالية معتبرة مقدرة ب 7 ملايير سنتيم موجهة خصيصا لنظافة محيط مدينة غليزان.



وفي سياق متصل كشف بيان ديوان الوالي بأنه ونظرا للحالة المأساوية التي صارت عليها أحياء المدينة، قامت مصالح الولاية والدائرة ومؤسسة تسيير مراكز الردم التقني بحملة لرفع النفايات باقتناء6 شاحنات وضعت تحت تصرف مؤسسة الردم التي تعمل دون عقد لحد الساعة.وفي الختام أشار البيان إلى أنه يتوجب اتخاذ إجراءات صارمة ضد المتسببين في هاته الوضعية غير المشرفة،و المؤثرة سلبا على صحة المواطنين جراء إهمالهم لنظافة المحيط.