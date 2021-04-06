تغلب مانشستر سيتي الإنجليزي على ضيفه بوروسيا دورتموند الألماني بشق الأنفس 2-1 في المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء، ضمن ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

بدأ مانشستر سيتي بقوة وهز مرمى الضيوف في الدقيقة 19 عبر كيفن دي بروين بعد تمريرة من الجزائري رياض محرز.



ولكن على الرغم من سيطرة أصحاب الأرض شبه المطلقة على اللعب فشل في الإضافة إلى النتيجة إلى أن جاء هدف التعادل لبروسيا دورتموند في الدقيقة 85 عبر ماركو ريوس بتمريرة من إرلينغ هالاند.



إلا أن السيتي تمكن في النهاية من تسجيل هدف الفوز في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع عبر فيليب فودن بعد تمريرة إيلكاي غوندوغان.