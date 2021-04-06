أكد الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، شاهر بولخراص اليوم الثلاثاء بسطيف بأن الجزائر بإمكانها "تصدير العداد الذكي لقياس استهلاك الكهرباء الجاري تصنيعه محليا إلى الأسواق الإفريقية على المدى القريب و بكل أريحية" .



و أوضح بولخراص في ختام زيارة عمل قام بها إلى هذه الولاية دامت يومين، اطلع خلالها على عدد من المؤسسات و المشاريع التابعة لقطاعه من بينها المؤسسة الوطنية لأجهزة القياس والمراقبة بمدينة العلمة ( 27 كلم شرق سطيف) فرع سونلغاز بأن هذه الأخيرة "تتوفر على جميع المقومات المطلوبة منذ نشأتها سنة 1980 لتصدير هذا النوع من المعدات الذكية".



و تندرج هذه العملية في إطار استراتيجية الجزائر وإرادتها السياسية "الواعدة" في ولوج الأسواق الإفريقية في مجال الطاقة، حسب ما كشف عنه الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، مشيرا إلى أن تحقيق هذا الهدف "يتماشى مع الإمكانات المتوفرة و الديناميكية التي يسير وفقها مجمع سونلغاز في هذا المجال" .



و حسب ذات المسؤول، فإن العداد الذكي "يعد من بين المعدات التي من الممكن تصديرها بكل أريحية "، مضيفا أن مجمع سونلغاز يجري محادثات موسعة و متقدمة جدا مع بلدان إفريقية تجري بها حاليا عملية تجريب هذه العدادت لانطلاق عملية التصدير نحوها" .



و أضاف السيد بولخراص الذي اطلع على أول نموذج لعداد ذكي من صنع شباب باحثين جزائريين بالشراكة مع مراكز البحث بأن " المؤسسة الوطنية لأجهزة القياس والمرقبة ستكون قاعدة في مجال تصدير العدادات المهربائية الذكية إلى الأسواق الافريقية " .



و حسب ذات المسؤول، فإن هذا النموذج "سيتم تطويره بالشراكة مع المؤسسات الناشئة الناشطة في هذا المجال و جميع الأطراف التي باستطاعتها مرافقة مجمع سونلغاز في الميدان للوصول إلى نموذج عداد ذكي جيد" .



و أفاد الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز كذلك بأن هذا العداد الذكي "سيقدم نظرة أخرى لتوزيع الطاقة الكهربائية و السماح للطاقات المتجددة أن تتماشى مع هذا العداد الذكي و تحسين العلاقة التجارية بين مجمع سونلغاز و زبائنه " .



كما اعتبر هذه الخطوة "استثمارا في العنصر البشري في هذه العملية التي ستتواصل إلى غاية إعطاء هذا العداد الذكي المصنع محليا المستوى العالمي و هي المرحلة التي يعمل عليها مجمع سونلغاز في الوقت الراهن"، مؤكدا بأن زيارات ستنظم إلى المؤسسة الوطنية لأجهزة القياس و المراقبة خلال "الأسابيع المقبلة" لباحثين و مختصين جزائريين لمرافقة الفرق العاملة على هذا العداد الذكي لتطويره أكثر.