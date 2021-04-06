كشف نادي مانشستر سيتي متصدر الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم، عن خسائر بلغت 126 مليون جنيه استرليني (175 مليون دولار) لموسم 2019-2020 بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا.



وتراجعت أرباح سيتي في السنة المالية التي انتهت في جوان 2020 بنسبة 11 في المئة لتصل الى 478,4 مليون جنيه استرليني، علمًا أن منافسات الدوري الممتاز ودوري ابطال اوروبا استمرت لما بعد الفترة الحسابية.



وستُدرج الايرادات من المباريات المؤجلة، بما فيها الأرباح من حقوق البث التلفزيوني والمبيعات مع أرقام السنة المالية المقبلة.