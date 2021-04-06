استدعت وزارة الخارجية التركية اليوم الثلاثاء، السفير الصيني في أنقرة بسبب "الانزعاج من منشورات السفارة على مواقع التواصل الاجتماعي" حسبما أفادت وكالة "الأناضول".



ونقلت وكالة "رويترز" عن وسائل إعلام تركية أن السفير الصيني استدعي بسبب "منشورات استهدفت سياسيين معارضين".



وكانت صحيفة "زمان" التركية أشارت إلى أن السفارة الصينية في أنقرة "أبدت انزعاجها من إحياء رئيسة حزب الخير، ميرال أكشنار، وعمدة بلدية أنقرة، منصور يافاش، للذكرى 31 لمذبحة بارين التي ارتكبها الجيش الصيني في تركستان الشرقية في شهر رمضان عام 1990".



وغردت السفارة الصينية في أنقرة عبر "تويتر" اليوم الثلاثاء قائلة إن "منطقة شينجيانغ الأويغورية ذاتية الحكم جزء لا يتجزأ من أراضي الصين. هذا واقع مقبول عالميا ولا جدال فيه".



وأضافت أن "الجانب الصيني يعارض ويدين بشدة أي تحد لسيادة الصين ووحدة أراضيها من قبل أي شخص أو قوة".