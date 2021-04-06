صرح ، كريم يونس وسيط الجمهورية مساء اليوم الثلاثاء في لقاء جمعه بالمجتمع المدني بسعيدة ، أن مهام وسيط الجمهورية تقتصر على إحترام المواطن و الإستماع لإنشغالاته و خاصة فهمها لمراسلة الجهة المعنية قصد التكفل لها.



و قد أوضح وسيط الجمهورية أن ما يعرقل الحياة في الجزائر هو تنصل بعض المسؤولين بمختلف المراكز و الهيئات من مهامهم و واجباتهم المهنية مسببين بتصرفاتهم و محدوديتهم .



و اعتبر ذات المسؤول أن محاربة البيروقراطية التي أنتجت الرشوة في صلب مهامهم و هي مسؤولية الجميع خاصة ما وصلت إليه الإدراة الجزائرية بإستفحال هذه الظاهرة التي يساعد في تفشيها الراشي و هذا ما يجعل المواطن ينتفض ضد " الحقرة " و يخرج عن السيطرة عندما يلامس هذه الممارسات و يفقد الثقة في المسؤول و تختفي القيم داخل المجتمع حيث قال هذا الأخير " أن هناك مسؤولين يكرسون البيروقراطية و يتعاملون بالرشوة لتوسيع صلاحياتهم و نفوذهم ..



و نوه كريم يونس أن هناك مسؤولين يسيؤون إلى الدولة و لا يحترمون قوانين الجمهورية و يتسببون في زعزعة إستقرار المجتمع ما يفرض علينا تدارك الوضع و تصحيح أخطاء هؤلاء .



من جهة أخرى أستقبل وسيط الجمهورية بوابل من المشاكل التي أعتبرها موضوعية تتمثل في ضرورة المساهمة بوضع حد لأزمة البطالة ، و كذا إنعاش المناطق الصناعية التي وصفها والي سعيدة بالمنكوبة و قد طرح أحد موظفي بريد الجزائر بسعيدة مشكل توقيف حوالي 16 موظف منذ أكثر من سنة و تضرر عائلات رغم أن بعضهم أنصفتهم العدالة و لكن الحكم لم ينفذ لأسباب مجهولة و هي القضية التي يعرفها العام و الخاص بسعيدة حيث إلتزم وسيط الجمهورية بالسعي في حل كل المشاكل التي رصدها بسعيدة .