أعلن الرئيس السابق لغالي معسكر في الثمانينات، بن عومر برحال اليوم الثلاثاء، ترشحه لرئاسة الهيئة الفدرالية للعهدة

الاولمبية (2021-2024)، التي ستعقد جمعيتها العامة الانتخابية يوم 15 أفريل الجاري بالجزائر.

وأوضح برحال الذي تولي مدة شهر واحد (من جويلية إلى أوت 1999) رئاسة الفاف، بأن برنامجه سيرتكز على "تدعيم مكاسب الفريق الوطني تحت إشراف المدرب الوطني جمال بلماضي و تطوير كرة القدم المحلية".

و أوضح برحال الذي يشغل حاليا منصب سيناتور بمجلس الأمة، "أنه إذا كان القانون لا يخول له الجمع بين الوظيفتين، فإنه مستعد للتنازل عن منصب النائب لتحقيق مشروعه مع الفاف".

و تأسف الرئيس السابق لغالي معسكر المتوج بلقب البطولة الوطنية عام 1984 بأن مرحلة إيداع ملفات الترشح قد قلصت الي ثلاثة أيام" مؤكدا بأنه سيودع ملفه قبل يوم الخميس."

و سبق لبرحال الذي ترأس نادي غالي معسكر لعهدتين (1982-1987 و 1992-1996) أن ترشح لانتخابات 2017، كما انتخب نائبا في البرلمان من 1997 إلى 1992 و رئيسا للمجلس الولائي لمعسكر (2012 - 2015).

و يعتبر برحال، ثاني مترشح يعلن عن ترشحه اليوم الثلاثاء لرئاسة الفاف بعد عضو المكتب الفدرالي السابق للاتحادية الجزائرية لكرة القدم، عمار بهلول.