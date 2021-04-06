تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر، من توقيف 10 أشخاص ينشطون ضمن جماعة إجرامية "خطيرة" حاولت زرع الرعب وسط المواطنين، تتاجر بالمخدرات والمؤثرات العقلية، حسب ما أفاد به، اليوم الثلاثاء، مصالح أمن ولاية الجزائر.

وأوضح البيان أن مصالح أمن ولاية الجزائر "ممثلة في فرقة الاتجار غير الشرعي بالمخدرات للمقاطعة الوسطى للشرطة القضائية، تمكنت في نفس العملية من حجز 33 كلغ و 700 غ من المخدرات من نوع القنب الهندي، 156 قرص مؤثر عقلي من مختلف الأنواع، 3 سيوف، سكينين 2 من الحجم الكبير، بندقية صيد بحرية، إشارتين بحريتين، 4 شماريخ، 6 كلاب شرسة، 3 كباش للمصارعة، مبلغ مالي قدره 297500 دج، مبلغ مالي بالعملة الصعبة يقدر ب1000 أورو، جهازي كمبيوتر، 15 هاتفا نقالا وسيارتين سياحيتين".

كما تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في فرقة الشرطة القضائية التابعة لأمن المقاطعة الادارية براقي، من "توقيف شخص وحجز 3540 قرص من المؤثرات العقلية"، حيث تم تقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش، ليتم "إيداعه بالمؤسسة العقابية لإعادة التربية والتأهيل".

وفي نفس الإطار، تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في عناصر وحدة شرطة الميترو، من "توقيف شخصين في قضيتين مختلفتين متعلقة بحيازة المؤثرات العقلية لغرض الترويج مقابل مبلغ مالي وقدرت الكمية بـ66 قرص من المؤثرات العقلية

و4360دج من عائدات الترويج".

وقد تم تقديم المشتبه فيهم أما وكيل الجمهورية المختص إقليميا.