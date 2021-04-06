شن موظفو و عمال جامعة مولود معمري بتيزي وزو، نهاراليوم الثلاثاء، إضراب عن العمل للاحتجاج على غياب الأمن بالحرم الجامعي بحسناوة و على تأخر تسوية الترقية المهنية للموظفين و العمال.

حسب مصادر محلية، إن الدعوة لشن الإضراب جاء من قبل الفرع النقابي المنضوي تحت نقابة "السناباب".

حسب المصادر نفسها، إن غياب الأمن و تعرض الطلبة و عمال و موظفي الجامعة للتعنيف و الاعتداءات الجسدية بالحرم الجامعي من قبل غرباء عن الجامعة إلى جانب تماطل رئاسة الجامعة للاستجابة للمطالب المهنية و الاجتماعية، التي رفعتها النقابة منذ مدة وراء اللجوء إلى تنظيم هذه الحركة الاحتجاجية التي ستتواصل نهار الغد الأربعاء.