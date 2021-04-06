توقع صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، أن الاقتصاد العالمي سينمو بنسبة 6 بالمائة في عام 2021، بزيادة 0.5 نقطة مئوية مقارنة بتوقعات جانفي، وفقا لأحدث توقعات الاقتصاد العالمي.

وحسب صندوق النقد الدولي فأن الاقتصاد العالمي سيحقق انتعاشا أكثر من المتوقع هذه السنة والسنة المقبلة مدفوعا بالنمو "القوي" في الولايات المتحدة وذلك عند كشفه عن توقعاته الاقتصادية الجديدة.

و بات صندوق النقد الدولي يراهن حاليا على نمو إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 6% هذه السنة (+0.5 نقطة مقارنة مع جانفي) و4,4% السنة المقبلة (+0,2 نقطة).

و بالنسبة للولايات المتحدة التي كثفت خطط الانعاش الاقتصادي، فان توقعات النمو لعامي 2021 و 2022 هي على التوالي 6.4% (+1.3 نقطة) و3.5% (+1 نقطة).

وعلقت غيتا غوبيناث كبيرة الاقتصاديين في الصندوق أنه "على الرغم من عدم اليقين الكبير بشأن وضع الوباء، يمكننا أن نرى بشكل متزايد الطريق للخروج من هذه الأزمة الصحية والاقتصادية".

من جانب آخر، زاد صندوق النقد الدولي بشكل طفيف توقعاته للنمو عام 2021 في منطقة اليورو إلى 4.4% فيما يرتقب ان تستفيد أوروبا من نتائج خطة الانعاش الاميركية في مواجهة الوباء.

وهذه التوقعات تتجاوز ال 0,2 نقطة مئوية التي نشرها في يناير لكن الهوة تتسع مع الولايات المتحدة حيث يرتقب أن يرتفع إجمالي الناتج الداخلي فيها بنسبة 6.4% هذه السنة.

وستسجل ألمانيا نموا بنسبة 3.6% (+0.1 نقطة مقارنة مع جامفي) وفرنسا +5.8% (+0.3 نقاط) وايطاليا +4.2% (+1.2 نقطة) واسبانيا +6.4% (0.5 نقطة).

وزاد صندوق النقد الدولي أيضا توقعاته للنمو عام 2021 في الصين، الاقتصاد الكبير الوحيد الذي حقق نموا إيجابيا السنة الماضية.

وقال إن ثاني اقتصاد في العالم سيسجل ارتفاعا لأجمالي الناتج الداخلي بنسبة 8.4% هذه السنة و5.6% السنة المقبلة.