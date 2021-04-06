في إطار التكفل بحاجيات المرضى، قامت جمعية ناس الخير لولاية أدرار بالتنسيق مع مديرية الصحة والسكان والضمان الاجتماعي بعد ظهر هدا اليوم، بإرسال 13 مريضا من الفئات المعوزة، تم اختيارهم من كافة مناطق ولاية ادرار، إلى ولاية مستغانم، وذلك بعد أن تكفل والى ولاية أدرار بعملية نقل المعنين بالطائرة عبر مطار أدرار.

وسيجرى هؤلاء المرضى عمليات جراحية على مرض العيون ومرض "الكتراكت" بأحد مستشفيات ولاية مستغانم، وذلك بالتنسيق مع "جمعية سلسبيل" للنشاط الإنساني في ولاية مستغانم، التي ستتكفل بإقامتهم ومتابعتهم خلال كامل فترة العلاج بولاية مستغانم.