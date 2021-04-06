سجلت الجزائر 140 إصابة جديدة بفيروس كوفيد-19 خلال الـ24 ساعة الأخيرة، حسبما أعلنت اليوم اللجنة العلمية المكلفة برصد و تحري الجائحة.

و أضاف المصدر تسجيل 4 وفيات جديدة بسبب الفيروس خلال نفس الفترة، فيما تماثل 102 مريضا للشفاء.

وأشار الدكتور جمال فورار، الناطق الرسمي للجنة أن 20 مريضا متواجدون حاليا في العناية المركزة.

فيما يخص توزيع اللإصابات على الولايات، أشار المصدر أن 27 ولاية سجلت اقل من 7 حالات، 17 ولاية لم تسجل أي حالة، فيما سجلت 4 ولايات أكثر من 10 حالات.