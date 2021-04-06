أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، أن الجامعة الجزائرية لن تتراجع عن تعميم اللغة الانجليزية، متحدثا عن مشكل تأطير يواجه هذه الاخيرة، حيث من أصل 62 ألف أستاذ يشتغل بمختلف المؤسسات الجامعية، 1000 فقط من يتقنون هذه اللغة، حيث يستلزم الأمر تكوين داخلي وخارجي للأساتذة في هذه اللغة.

اعتبر، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال زيارته لقسنطينة، اليوم، ولقائه بالأسرة الجامعية لطرح المشاكل، أنه لا يمكن وصف نظام "آل.ام.دي" بالفاشل أو المستنسخ عن تجارب أوروبية، وإنما هو نظام عالمي تنتهجه جامعات كثيرة والجزائر لم تطبق منه سوى 30 بالمائة ولا يمكن الحكم عنه حاليا إلا بعد الوصول إلى نسبة 80 بالمائة من التطبيق.

و أوضح في موضوع ذي صلة، أن الدروس عن بعد والتي فرضتها الجائحة ستخضع إلى إعادة تصحيح مساره، خاصة بعد أن اشتكى الطلبة من إمكانية تسجيل أكبر نسبة من الراسبين.