أعلنت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، اليوم الثلاثاء، أن أوقات العمل في المؤسسات والإدارات العمومية خلال شهر رمضان المعظم لسنة 2021، ستكون من يوم الأحد الى الخميس من (8سا و30د) صباحا إلى (15سا و30د) زوالا بالنسبة للولايات الشمالية ومن (7سا و30د) صباحا إلى (14سا و30د) زوالا بالنسبة للولايات الجنوبية.

وأوضحت المديرية في بيان لها، أنه "بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم لعام 1442 هجري، تحدد أوقات العمل المطبقة في المؤسسات والإدارات العمومية خلال هذا الشهر من يوم الأحد إلى يوم الخميس كما يلي:

من الساعة السابعة والنصف (7سا و30د) إلى الساعة الثانية والنصف زوالا (14سا و30د) بالنسبة لولايات أدرار، تامنغست، إليزي، تندوف، بشار، ورقلة، غرداية، الأغواط، بسكرة، الوادي، تيميمون، برج باجي مختار، أولاد جلال، بني عباس، إن صالح، إن قزام، توقرت، جانت، المغير والمنيعة.

ومن الساعة الثامنة والنصف (8سا و30د) إلى الساعة الثالثة والنصف (15سا و30د) زوالا، بالنسبة لباقي الولايات".

وذكر نفس المصدر، أن العودة الى أوقات العمل العادية ستكون بعد عيد الفطر المبارك.