جددت اللجنة المركزية لحزب العمال، اليوم الثلاثاء، الثقة في الأمينة العامة لويزة حنون.

وجاء هذا القرار خلال اجتماع للجنة المركزية بمقر الحزب تم خلاله إجراء تصويت حول سحب أو تجديد الثقة في الأمينة العامة والمكتب السياسي.

وخلال العملية التي بثها الحزب على صفحته الرسمية في "الفايسبوك" صوت الأعضاء بالأغلبية الساحقة لصالح بقاء لويزة حنون على رأس التشكيلة السياسية، كما تم تجديد الثقة أيضا في المكتب السياسي.

وتأتي هذه الخطوة كرد فعل من الأمينة العامة لحزب العمال على اجتماع فندق مزفران الذي سحب الثقة منها، وهو ما اعتبرته حنون بـ"المؤامرة المدبرة" التي نفذتها مجموعة لا تنتمي إلى الحزب.