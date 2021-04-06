انسحب، اليوم الثلاثاء، الوفد الجزائري من الاجتماع الإقليمي لمديري الجمارك لشمال إفريقيا والشرق الأدنى والشرق الأوسط (مينا) بسبب رفضه للخرائط غير الشرعية التي تضم الجمهورية العربية الصحراوية لإقليم المغرب.

وطلب المدير العام للجمارك الجزائرية نور الدين خالدي من رئيس الدورة، السحب الفوري لهذه الخرائط وكل مستند وإعلان أو وثيقة رقمية أو ورقية تفيد ضم الجمهورية الصحراوية للمغرب.

وأوضح أن الوفد الجزائري طلب من رئيس الدورة عميد جمارك الأردن جلال القضاة، سحب هذه الوثائق لكنه لم يتجاوب وتحجج بكون أشغال الاجتماع لا تأخذ بعين الاعتبار هذه المسائل.

وصعدت الجزائر من حدة احتجاجها أين وصلت للمقاطعة والانسحاب من الاجتماع، محافظة بذلك على كل مبادئها ومواقفها الثابتة إزاء القضية الصحراوية.