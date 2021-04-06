أعلن عضو المكتب الفدرالي السابق للاتحادية الجزائرية لكرة القدم، عمار بهلول، رسميا، ترشحه لرئاسة الهيئة الفدرالية، التي تعقد جمعيتها العامة الانتخابية يوم 15 أفريل الجاري.

وصرح عمار بهلول لوكالة الأنباء الجزائرية قائلا: بعد تفكير عميق، قررت الترشح لرئاسة الهيئة الفدرالية (...) المصادقة بالأغلبية على الحصيلتين المالية والأدبية حفزني أكثر للقيام بهذه الخطوة".

وحددت لجنة الترشيحات، المنصبة يوم أمس الإثنين، مباشرة بعد أشغال الجمعية العامة العادية، برئاسة رئيس اتحاد الشاوية عبد المجيد ياحي، الفترة الممتدة من 6 إلى 9 أفريل على الساعة منتصف الليل، كآخر أجل لإيداع ملفات الترشح.

ومعلوم، أن أعضاء الجمعية العامة، كانوا قد صادقوا بالأغلبية على الحصيلتين المالية و الأدبية لسنة 2020 بالإضافة إلى الميزانية المتوقعة لسنة 2021 .

وعن هذه الخطوة، قال عمار بهلول الذي أكد أنه يعتزم تقديم ملف ترشحه لرئاسة الهيئة الفدرالية يوم الخميس، قائلا "مشروعي يهدف إلى توحيد شمل عائلة كرة القدم الجزائرية، أنا مستعد لمناقشة جميع المقترحات (...) سوف لن أقصي أحدا"، مضيفا "مشروعي يعتمد على ثلاثة مبادئ هي لم الشمل والاستمرارية والطموح لتحقيق الأحسن للكرة الجزائرية".

وأوضح بهلول، المنتخب مؤخرا على رأس رابطة عنابة، أنه شرع منذ أيام في إجراء المشاورات من أجل إعداد مكتبه الفدرالي المرتقب الذي سيكون قويا وشاملا على حدّ قوله. والتزم بهلول في سياق حديثه بتصحيح بعض النقائص المسجلة على الصعيد التنظيمي للاتحادية في العهدة السابقة، مبديا بالمناسبة ثقته الكبيرة في قدرته على خلافة الرئيس السابق خير الدين زطشي على رأس الاتحادية، قائلا:" أنا واثق واعتقد أنني املك المؤهلات لشغل هذا المنصب (...) خبرتي وخرجاتي الإعلامية من شأنها أن تساعدني على إثبات أحقيتي بشرف تسيير كرة القدم الوطنية".

وبالإضافة إلى عمار بهلول، أعلنت أسماء أخرى عن نيتها في الترشح لرئاسة الاتحادية، من بينها وليد صادي ومحمد المورو فيما لم يستبعد اللاعب الدولي السابق عنتر يحيى إمكانية الترشح.