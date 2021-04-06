الرئيس تبون يترأس اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن

أخبار الوطن
6 ابريل 2021 () - إ.ب
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ترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن.

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